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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 04:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.63%,Nasdaq指数收涨1.1%

路透纽约9月12日电---美国股市周一尾盘反弹收涨,因意大利可能获得中国资金支持的希望缓解投资者的最大担忧--对欧元区主权债危机的忧虑.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收高68.99点,或0.63%,报11,061.12;标准普尔500指数.SPX收涨8.04点,或0.7%,报1,162.27点.Nasdaq指数.IXIC上扬27.10点,或1.1%,报2,495.09点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

路透纽约9月9日电---美国股市周五大幅收跌逾2%,

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收跌118.90点,或1.04%,报11,295.96;标准普尔500指数.SPX收挫12.72点,或1.06%,报1,185.90点.Nasdaq指数.IXIC回落19.80点,或0.78%,报2,529.14点.

本周,道指收跌%,标普500指数收挫,Nasdaq指数回落%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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