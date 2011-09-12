〔美国债市〕MBS利差收盘表现不一,供应风险令美国公债承压

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
IFR芝加哥9月12日电---尽管欧洲危机持续,且导致欧洲股市大跌,公债价格周一也因本周660亿美元新债供应而承压.今天标售得的三年期公债表现平平.10年期公债收跌3+/32,至101-24,收益率报1.929%.
尽管30年期当前票息美国抵押贷款支持证券(MBS)利差处于较10年期公债收益率高130个基点的区域,但投资者对建立过大头寸持谨慎态度,因考虑到目前的供应和政府政策风险.价格回落的情况下,供应倾向于增加,且投资者通常离场,等待发起人完成发行,才重返市场坐收供应引发的利差走阔的渔利.今日抵押贷款银行卖盘看似将在15亿美元左右的水平,主要抛售的票息为3.5%和4%的MBS.
另外,政策风险令需求和提前偿还的不确定性增加.
尽管预计不会出现大规模政府再融资计划,但对房屋可负担再融资计划(HARP)进行调整以帮助信用受损借款人的可能性仍然存在.今天票息较高的5.5%和6%的MBS受到某种程度的影响.票息为4.5%和5.0%的MBS在价格涨幅和利差收窄幅度两方面均胜出.
周二将要公布的经济消息有限,仅有进出口物价指数和财政部预算.另外,财政部还将标售210亿美元10年期公债.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
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