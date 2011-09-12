〔纽约汇市〕意大利请求中国购债扶助欧元从七个月低位反弹,但仍脆弱

香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
* 欧元兑美元触及七个月低位,之後反弹
* 欧元/日圆风险逆转显示,欧元看跌期权需求巨大
* 澳元/美元触及一个月低位,至1.03美元下方
路透纽约9月12日电---欧元兑美元周一尾盘时自七个月低位反弹,此前有报导称意大利已向中国提出"大规模"购买意大利公债的请求,不过分析师表示空头动能仍存在.
由于希腊可能出现债务违约,以及法国银行业评等可能遭调降的担忧,欧元本周可能将承压.据称法国银行业持有希腊债务风险敞口较多.
日圆兑欧元升至10年高位,且兑美元上涨,因投资人寻求避险,令日本当局干预的风险加大.
希腊信用违约互换(CDS)触及新高.希腊和德国10年期公债收益率差升至历史高位,因投资者担心财政一再出现问题,将会致使希腊政府失去金援并出现债务违约.
消息人士周六表示穆迪有可能调降法国银行业债信评等.法国财长则表示,该国银行足以应对希腊危机.
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠