〔纽约汇市〕意大利请求中国购债扶助欧元从七个月低位反弹,但仍脆弱

* 欧元兑美元触及七个月低位,之後反弹

* 欧元/日圆风险逆转显示,欧元看跌期权需求巨大

* 澳元/美元触及一个月低位,至1.03美元下方

路透纽约9月12日电---欧元兑美元周一尾盘时自七个月低位反弹,此前有报导称意大利已向中国提出"大规模"购买意大利公债的请求,不过分析师表示空头动能仍存在.

由于希腊可能出现债务违约,以及法国银行业评等可能遭调降的担忧,欧元本周可能将承压.据称法国银行业持有希腊债务风险敞口较多.

日圆兑欧元升至10年高位,且兑美元上涨,因投资人寻求避险,令日本当局干预的风险加大.

希腊信用违约互换(CDS)触及新高.希腊和德国10年期公债收益率差升至历史高位,因投资者担心财政一再出现问题,将会致使希腊政府失去金援并出现债务违约.