〔美国债市〕公债价格收跌,因股市上涨限制避险买盘

* 有关意大利请求中国购买其公债的消息限制避险买盘

* 收益率曲线趋缓,因较长期公债表现出众

* 有关美联储将购买的预期扶助较长期公债

* 在跌至60年低位後,10年期公债收益率上扬

路透纽约9月12日电---美国公债价格周一收跌,因美国股市尾盘反弹.有关意大利曾请求中国购买其公债的报导损及对美国公债的避险需求.

金融时报在其网站报导称,意大利曾向中国提出"大规模"购买其公债的请求.

该报导部分抵消了对希腊可能违约并损及法国银行业的担忧.

金融时报称,意大利官员告诉金融时报,中国投资有限责任公司董事长楼继伟上周率代表团访问罗马,与意大利财长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)和该国国有银行Cassa Depositi e Prestiti的官员会晤.两周前,意大利官员在北京与中国投资公司和中国国家外汇管理局的官员见面.

大买家将入市购买意大利公债的前景部分缓解了股市投资者的担忧,令三大股指.SPX.IXIC.DJI很快收复稍早的失地上涨.

同时,有关金融市场风险略低于预期的观点令避险投资者出脱部分公债头寸.

指标10年期公债US10YT=RR价格稍早回落2/32,有关意大利请求中国购买其公债的报导发表後,下跌11/32,收益率为1.96%,高于周五收盘时的1.92%.

**30年期公债表现出众**

30年期公债表现强于其他年期的公债,受助于进一步放宽货币政策的前景.

尽管潜在的宽松货币政策的形式尚不确定,且进一步放宽政策的观点本身将在下周的美联储会议上遭遇部分反对意见,但美联储将购买公债或延长所持公债平均年期的可能性对较长期公债有利.

30年期公债US30YT=RR今日多数时间上扬,较短期公债下跌.尾盘,30年期公债持平,收益率报3.25%.

财政部今日标售320亿美元三年期公债,得标利率处于0.334%的纪录低位.

斯坦福CRT Capital Group的高级公债策略师Ian Lyngen称,非交易商投标占总标售量的46.3%,正常水平为51%.

交易商中标率为总标售量的53.7%,过去四次三年期公债标售的平均水平为49%.

Cantor Fitzgerald的利率策略师Justin Lederer称,今日是过去数周成交较为清淡的一天,尽管欧洲的问题仍未得到解决.

他说,财政部标售的320亿美元三年期公债"对市场而言不是问题",但投标倍数为2月以来最低.

Lederer表示,在周二进行10年期公债标售前,市场仍然关注欧洲事态的发展.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 (-02/32) 0.217

五年期公债US5YT=RR 100-14/32 (-12/32) 1.394

10年期公债US10YT=RR 101-16/32 (-10/32) 1.956

30年期公债US30YT=RR 109-13/32 (-02/32) 3.255 (完)

--编译 母红;审校 李军

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