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债券 | 2011年 9月 13日 星期二 05:25 BJT

〔标题新闻〕费希尔称如FED为扶助经济允许通胀上升,可能导致公众怨声载道且并危及其独立性

FED:美国联邦储备理事会

费希尔为美国达拉斯联邦储备银行总裁

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