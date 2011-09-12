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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 05:52 BJT

〔标题新闻〕IMF承认未预料到希腊等国公共债务大涨,并呼吁扩大对发达国家债务攀升的分析

注:国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78B0U5]

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