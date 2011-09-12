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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 06:45 BJT

《全球金融焦点》美国财长盖特纳赶赴欧洲,因债务危机加剧

* 盖特纳意外之旅,凸显美国担忧之深

* 法国银行类股下挫,受希腊局势及评级下调担忧打压

* 德国试图消除关于希腊违约言论的影响

* 希腊现金即将用光,三方会谈恢复

路透布鲁塞尔/华盛顿9月12日电---美国财长盖特纳本周对波兰进行一日访问,与欧元区财长进行前所未有的会谈.在此之际,对希腊可能破产的担忧日甚,打击欧洲银行类股.

盖特纳此次出访令人意外,因为他周六刚在法国马赛出席了七国集团(G7)财长会议.在这次会议上,他说欧洲的最强大经济体必须向最弱经济体提供"明确"的支持.

预计盖特纳周五参加欧元区财长会议,然後返回华盛顿.美国财政部周一只是表示,他这次将讨论提振全球经济复苏和金融监管合作,但美国关注的是欧洲债务危机可能扩散所构成的风险.

希腊若出现债务违约可能冲击欧洲大型核心经济体,这种担忧周一变得更为突出.法国银行类股重挫,投资者对于欧元区克服主权债务危机的信心减弱.

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