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亚洲 | 2011年 9月 13日 星期二 06:17 BJT

全球外汇市场9月13日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月12日(一)

2245 - 新西兰8月食品价格指数.

2245 - 新西兰第二季制造业销售.

9月13日(二)

0000 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话.

-- - 欧洲货币杂志举行日本资本市场与全球借款人大会.

-- - 日本内阁会议,此後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.

0130 - 澳洲8月NAB企业状况指数与信心指数.

0530 - 法国8月消费者物价调和指数(HICP)终值.

0645 - 法国7月经常账.

0830 - 英国8月消费者物价指数(CPI).

0830 - 英国7月贸易收支.

1100 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森发表演讲.

1100 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak就回购利率决定发表讲话.

1145 - 美国9月10日当周ICSC/高盛连锁店销售.

1230 - 美国8月进口/出口物价.

1255 - 美国9月10日当周Redbook连锁店销售.

1530 - 欧洲央行管委会成员魏德曼发表题为"货币联盟面临的危机和挑战"的演讲.

1400 - 美国9月IBD/TIPP消费者信心指数.

1800 - 美国8月联邦预算.

2330 - 美国财政部负责金融稳定事务的助理部长Tim Massad发表演讲.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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