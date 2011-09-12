全球外汇市场9月13日主要消息

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月12日(一)
2245 - 新西兰8月食品价格指数.
2245 - 新西兰第二季制造业销售.
9月13日(二)
0000 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话.
-- - 欧洲货币杂志举行日本资本市场与全球借款人大会.
-- - 日本内阁会议,此後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.
0130 - 澳洲8月NAB企业状况指数与信心指数.
0530 - 法国8月消费者物价调和指数(HICP)终值.
0645 - 法国7月经常账.
0830 - 英国8月消费者物价指数(CPI).
0830 - 英国7月贸易收支.
1100 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森发表演讲.
1100 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak就回购利率决定发表讲话.
1145 - 美国9月10日当周ICSC/高盛连锁店销售.
1230 - 美国8月进口/出口物价.
1255 - 美国9月10日当周Redbook连锁店销售.
1530 - 欧洲央行管委会成员魏德曼发表题为"货币联盟面临的危机和挑战"的演讲.
1400 - 美国9月IBD/TIPP消费者信心指数.
1800 - 美国8月联邦预算.
2330 - 美国财政部负责金融稳定事务的助理部长Tim Massad发表演讲.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6