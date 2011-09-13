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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 09:22 BJT

〔全球经济〕日本财务大臣安住淳:预期欧洲将阻止希腊发生债务违约

路透东京9月13日电---日本财务大臣安住淳周二表示,他预期欧洲将竭尽所能阻止希腊发生债务违约.

至于日本是否准备要向受债务所苦的欧洲国家提供金融协助,安住淳仅表示,他需要关注欧元区内关于如何解决该问题的讨论.

在日本第三轮追加预算方面,他在记者会上表示,其规模料将超过10兆(万亿)日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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