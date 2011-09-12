日韩经济指标预测--9月13日-9月20日****

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透9月13日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月12日当周-------------------------------
9月12日(一)
暂无重要经济数据公布
9月13日(二)
暂无重要经济数据公布
9月14日(三)
0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.6%
产能利用率指数 -- +5.2%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正6
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,760
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超877
9月15日(四)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 8月修正值 -- 顺差8.2
出口(较上年同期) -- +27.1%
进口(较上年同期) -- +29.2%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -1.3%
进口物价(较上年同期) -- +9.8%
9月16日(五)
暂无重要经济数据公布.
-----------------------------------9月19日当周------------------------------
9月19日(一)
暂无重要经济数据公布.
9月20日(二)
2300 韩国失业率 8月 -- 3.3%
2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 -- 顺差725
出口(较上年同期) -- -3.3%
进口(较上年同期) -- +9.9% (完)
--编译 李爽;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6