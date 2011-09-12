〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连升第三日,市场维持正面人气

路透伦敦9月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一刷新近九个月高位,得益于市场乐观预期对亚洲的铁矿石与煤炭出口情况将继续强劲.

该整体指数.BADI涨2.07%或38点,至1,876点,为连续第三天上升,且为去年12月21日以来最高.

"海岬型船市场过去一周再度走坚,因市场继续保持正面人气,且即期船得以维持较高的费率."Cantor Fitzgerald称.

"市场似乎慢慢开始预期,近期内市场都将保持这种好转的趋势."

涨势受到澳洲至中国的煤炭与矿石出口活跃的推动,中国需求提振了海岬型船运市场.日本的煤炭进口也有所升温.而近几日运费衍生品(FFA)合约交易活跃也提振了市场人气.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一上升2.67%,平均获利升至每日27,602美元,为12月8日以来高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.59%,平均每日获利为13,614美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)