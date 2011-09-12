《美国经济焦点》奥巴马将就业议案提交国会,考虑增加富人与企业税收

* 奥巴马希望对富裕阶层以及企业增加税收4,670亿美元

* 共和党批评奥巴马的增税计划

* 奥巴马将就业议案提交国会

* 奥巴马及反对派均着眼于2012年11月的大选

路透华盛顿9月12日电---美国总统奥巴马周一将他的就业议案提交国会,并建议其中所需经费通过取消4,670亿美元的富裕阶层和企业税惠来筹措,此提议立即遭到共和党人的反对.

白宫的想法是迫使国会议员们立即决断:在2012年11月总统和国会选举临近之际,要麽支持奥巴马的就业计划,要麽就有被指责对改善经济毫无作为的风险.

作为全球最大的经济体,美国失业率高达9.1%并面临再次衰退的威胁,同时欧洲债务危机也让人对全球经济的前景更加忧虑.美国财长盖特纳将出席周五在波兰举行的欧元区财长会议.

奥巴马正在为他的连任竞选进行准备,他向美国选民抛出了最新的复苏计划.此前他曾在2009年推动8,000亿美元经济刺激计划获得通过.