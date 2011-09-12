《美国经济焦点》奥巴马将就业议案提交国会,考虑增加富人与企业税收

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
* 奥巴马希望对富裕阶层以及企业增加税收4,670亿美元
* 共和党批评奥巴马的增税计划
* 奥巴马将就业议案提交国会
* 奥巴马及反对派均着眼于2012年11月的大选
路透华盛顿9月12日电---美国总统奥巴马周一将他的就业议案提交国会,并建议其中所需经费通过取消4,670亿美元的富裕阶层和企业税惠来筹措,此提议立即遭到共和党人的反对.
白宫的想法是迫使国会议员们立即决断:在2012年11月总统和国会选举临近之际,要麽支持奥巴马的就业计划,要麽就有被指责对改善经济毫无作为的风险.
作为全球最大的经济体,美国失业率高达9.1%并面临再次衰退的威胁,同时欧洲债务危机也让人对全球经济的前景更加忧虑.美国财长盖特纳将出席周五在波兰举行的欧元区财长会议.
奥巴马正在为他的连任竞选进行准备,他向美国选民抛出了最新的复苏计划.此前他曾在2009年推动8,000亿美元经济刺激计划获得通过.
"这项议案基于民主党和共和党双方的想法,需要获得国会的通过--不能当成儿戏,不能掺杂政治目的,也不能拖延,"他在白宫的一个活动上发表这番讲话後,将其就业议案文本提交给国会.
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。