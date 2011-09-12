〔货币市场〕欧元区债务疑虑引发美债避险买盘,短期得标利率接近零

路透纽约9月12日电---对债务危机加深的忧虑,令周一超短期美国国库券标售获得避险买盘,推动三个月期得标利率逼近零.

投资者这实际上是向美国提供了接近零利率的三个月期贷款,因其对希腊违约并连累法国乃至欧元区银行体系的可能性忧心忡忡.

法国前三大银行--法国巴黎银行(BNPP.PA)、兴业银行(SOGN.PA)和农业信贷银行(CAGR.PA)股价重挫逾10%,因市场担忧穆迪将调降其评级.[ID:nCT0397350][ID:nCN1959213]

"股市在下跌,银行股正受到打击.人们在把钱投到公债中."Wunderlich Securities美国公债交易员Andrew Schulman称.

美国财政部周一标售290亿美元三个月期国库券,最高得标利率为0.01%,略高于2008年12月创下的三个月期国库券得标利率低点0.005%.

其标售的270亿美元六个月期国库券得标利率为0.05%,亦略高于8月创下的纪录低点0.045%.

财政部周二将标售270亿美元四周期国库券.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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