〔货币市场〕欧元区债务疑虑引发美债避险买盘,短期得标利率接近零

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透纽约9月12日电---对债务危机加深的忧虑,令周一超短期美国国库券标售获得避险买盘,推动三个月期得标利率逼近零.
投资者这实际上是向美国提供了接近零利率的三个月期贷款,因其对希腊违约并连累法国乃至欧元区银行体系的可能性忧心忡忡.
法国前三大银行--法国巴黎银行(BNPP.PA)、兴业银行(SOGN.PA)和农业信贷银行(CAGR.PA)股价重挫逾10%,因市场担忧穆迪将调降其评级.[ID:nCT0397350][ID:nCN1959213]
"股市在下跌,银行股正受到打击.人们在把钱投到公债中."Wunderlich Securities美国公债交易员Andrew Schulman称.
美国财政部周一标售290亿美元三个月期国库券,最高得标利率为0.01%,略高于2008年12月创下的三个月期国库券得标利率低点0.005%.
其标售的270亿美元六个月期国库券得标利率为0.05%,亦略高于8月创下的纪录低点0.045%.
财政部周二将标售270亿美元四周期国库券.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
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