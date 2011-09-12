欧洲经济指标预测--9月13日-9月20日****

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透9月13日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------9月12日当周-------------------------------
9月13日(二)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.3% -0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字34
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.6% 持平
(较上年同期) +4.5% +4.4%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% -0.2%
(较上年同期) +5.1% +5.0%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.5% -0.3%
(较上年同期) +5.2% +5.0%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 7月 逆差85 逆差88.7
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差54.5 逆差57.2
9月14日(三)
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) -1.1% -0.6%
0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 增加3.5 增加3.71
按照ILO计算的失业率 7月 7.9% 7.9%
0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +1.5% -0.7%
(较上年同期) +4.6% +2.9%
9月15日(四)
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 +2.5% +4.4%
0730 瑞士央行利率决议 第三季 0.00% 0.00%
0800 意大利CPI(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
HICP(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.3% +0.2%
(较上年同期) -0.1% 持平
0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
0900 欧元区HICP(较上月) 8月终值 +0.2% -0.6%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.3% -0.8%
(较上年同期) +1.3% +1.5%
9月16日(五)
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 赤字33
(经季节调整) -- 赤字74
0800 欧元区投资净流入(亿欧元) 7月 -- 939
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差2.94
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.29
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差20 顺差9
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.6%
薪资(较上年同期) 第二季 -- +2.3%
------------------------------------9月19日当周-------------------------------
9月19日(一)
暂无重要经济数据公布.
9月20日(二)
0600 德国PPI(较前月) 8月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +5.8%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差8.25
0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- +4.1%
(较上年同期) -- +13.6%
0900 德国ZEW景气判断指数 9月 -- 负37.6
现况指数 -- 53.5 (完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。