《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月12日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 106.73 +2.06 +1.97 4295018
搜狐 (SOHU.O) 74.67 -0.49 -0.65 1197878
网易 (NTES.O) 47.32 -0.62 -1.29 673819
百度 (BIDU.O) 144.23 +0.60 +0.42 5137878
亚信科技 ASIA.O 11.15 +0.57 +5.39 419442
侨兴环球电话 XING.O 1.00 -0.03 -2.91 155280
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.94 +0.06 +0.51 3030586
联电 (UMC.N) 1.91 +0.02 +1.06 1103133
日月光 (ASX.N) 4.58 +0.10 +2.23 363993
矽品精密 (SPIL.O) 4.68 +0.01 +0.21 2275647
和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 -0.01 -1.20 294220
友达 (AUO.N) 4.32 +0.05 +1.17 303978
中华电信 (CHT.N) 33.91 +0.05 +0.15 87738
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.37 +0.57 +1.74 1675693
香港
中华网 CHINA.O 1.17 +0.01 +0.78 23106
中国移动 (CHL.N) 50.21 +0.01 +0.02 453365
中国联通 (CHU.N) 21.32 -0.02 -0.09 531457
中国电信 (CHA.N) 63.60 +0.70 +1.11 33926
中芯国际 (SMI.N) 2.69 +0.02 +0.75 42086
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.30 -0.25 -5.49 200
(完)
--整理 徐文焰
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6