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亚洲 | 2011年 9月 13日 星期二 06:59 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月12日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 106.73 +2.06 +1.97 4295018

搜狐 (SOHU.O) 74.67 -0.49 -0.65 1197878

网易 (NTES.O) 47.32 -0.62 -1.29 673819

百度 (BIDU.O) 144.23 +0.60 +0.42 5137878

亚信科技 ASIA.O 11.15 +0.57 +5.39 419442

侨兴环球电话 XING.O 1.00 -0.03 -2.91 155280

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.94 +0.06 +0.51 3030586

联电 (UMC.N) 1.91 +0.02 +1.06 1103133

日月光 (ASX.N) 4.58 +0.10 +2.23 363993

矽品精密 (SPIL.O) 4.68 +0.01 +0.21 2275647

和信超媒体 (GIGM.O) 0.82 -0.01 -1.20 294220

友达 (AUO.N) 4.32 +0.05 +1.17 303978

中华电信 (CHT.N) 33.91 +0.05 +0.15 87738

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.37 +0.57 +1.74 1675693

香港

中华网 CHINA.O 1.17 +0.01 +0.78 23106

中国移动 (CHL.N) 50.21 +0.01 +0.02 453365

中国联通 (CHU.N) 21.32 -0.02 -0.09 531457

中国电信 (CHA.N) 63.60 +0.70 +1.11 33926

中芯国际 (SMI.N) 2.69 +0.02 +0.75 42086

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.30 -0.25 -5.49 200

(完)

--整理 徐文焰

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