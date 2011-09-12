《日本重要政经日程》--9月13日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 欧洲货币杂志举行日本资本市场与全球借款人大会.
-- - 日本内阁会议,此後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.
0120 - 一年期政府贴现债券标售.
0130 - 20年期公债标售.
0615 - 哥伦比亚总统桑托斯召开记者会.
企业面:
-- - 任天堂3DS大会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚; 审校 徐文焰
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6