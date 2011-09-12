版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 13日 星期二 07:06 BJT

《日本重要政经日程》--9月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 欧洲货币杂志举行日本资本市场与全球借款人大会.

-- - 日本内阁会议,此後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.

0120 - 一年期政府贴现债券标售.

0130 - 20年期公债标售.

0615 - 哥伦比亚总统桑托斯召开记者会.

企业面:

-- - 任天堂3DS大会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚; 审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐