〔东京汇市〕欧元在亚洲市场盘初持稳,但人气依然脆弱

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
2252GMT---欧元在亚洲市场盘初持稳,前夜欧元全线反弹,因有报导称意大利已向中国求援,要求後者大量购买意大利公债.
空头回补带动欧元EUR=反弹至1.3676,此前因希腊违约的可能性上升,且担心法国银行业评级遭下调,欧元一度触及七个月低点1.3494.
目标位现位于周线一目均衡云区顶部的1.3705以及100周移动均线的1.3738.但即便出现反弹,三个交易日内仍下跌3%,人气依然非常低迷.欧元兑日圆EURJPY=亦脱离10年低位,报105.48日圆.
美元指数.DXY跌0.1%报77.384,之前触及七个月高位.美元兑日圆JPY=亦从周一高位77.58回落至76.16日圆.今日的关键是亚洲股市表现以及欧洲通胀数据.(完)
--编译 李爽;审校 张明钧
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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