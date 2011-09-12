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亚洲 | 2011年 9月 13日 星期二 07:04 BJT

〔东京汇市〕欧元在亚洲市场盘初持稳,但人气依然脆弱

2252GMT---欧元在亚洲市场盘初持稳,前夜欧元全线反弹,因有报导称意大利已向中国求援,要求後者大量购买意大利公债.

空头回补带动欧元EUR=反弹至1.3676,此前因希腊违约的可能性上升,且担心法国银行业评级遭下调,欧元一度触及七个月低点1.3494.

目标位现位于周线一目均衡云区顶部的1.3705以及100周移动均线的1.3738.但即便出现反弹,三个交易日内仍下跌3%,人气依然非常低迷.欧元兑日圆EURJPY=亦脱离10年低位,报105.48日圆.

美元指数.DXY跌0.1%报77.384,之前触及七个月高位.美元兑日圆JPY=亦从周一高位77.58回落至76.16日圆.今日的关键是亚洲股市表现以及欧洲通胀数据.(完)

--编译 李爽;审校 张明钧

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