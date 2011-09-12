〔纽约汇市〕意大利请求中国购债扶助欧元从七个月低位反弹,但仍脆弱(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 欧元兑美元触及七个月低位,之後反弹

* 欧元/日圆风险逆转显示,欧元看跌期权需求巨大

* 澳元/美元触及一个月低位,至1.03美元下方

路透纽约9月12日电---欧元兑美元周一尾盘时自七个月低位反弹,此前有报导称意大利已向中国提出"大规模"购买意大利公债的请求,不过分析师表示空头动能仍存在.

由于希腊可能出现债务违约,以及法国银行业评等可能遭调降的担忧,欧元本周可能将承压.据称法国银行业持有希腊债务风险敞口较多.

日圆兑欧元升至10年高位,且兑美元上涨,因投资人寻求避险,令日本当局干预的风险加大.

希腊信用违约互换(CDS)触及新高.希腊和德国10年期公债收益率差升至历史高位,因投资者担心财政一再出现问题,将会致使希腊政府失去金援并出现债务违约.

消息人士周六表示穆迪有可能调降法国银行业债信评等.法国财长则表示,该国银行足以应对希腊危机.

"随着有关主权债务和银行资产负债表的负面反馈愈发强烈,我不再确定欧洲问题会有明确的解决方案,除了推出欧洲共同债券."SLJ Macro Partners董事总经理Stephen Jen.

"我认为未来数周内,关于欧洲债务和银行业危机的普遍人气会严重恶化."他补充道.

欧元/美元EUR=EBS在海外电子交易系统(EBS)交易时最新报1.3678美元,日内上涨0.2%,远离盘中低点1.34949美元,後者为2月迄今低位.

据金融时报报导,意大利已向中国提出"大规模"购买意大利公债的请求.

不过,分析师表示欧元仍承压.

"在欧元回到1.38美元上方前,(其走势)将不会出现反转."Forex.com首席货币策略师Brian Dolan称.

根据路透数据,欧元兑日圆EURJPY=一度跌至103.86日圆,为10年来最低水准,并且连续跌破105日圆和104.50日圆的重要期权触发水准.欧元/日圆最新报105.72日圆,日内下跌0.2%.

美元兑日圆JPY=EBS下跌0.3%至77.29日圆,距离8月中旬触及的历史低位约75.941日圆不远.日本上次干预汇市推低日圆是在8月4日.

**市场看空欧元**

欧元/日圆风险逆转利差升至逾一年最阔水准,因看好欧元看跌期权,这暗示投资者下注欧元将进一步下滑.

一个月和三个月欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=ICAPEUR3MRR=ICAP亦显示市场偏向押注欧元看跌期权的程度达到纪录高位.

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,截至9月6日,投机客增持欧元空头仓位.净仓位水平站在36,443口.

Quaesta Capital首席投资长Christian von Strachwitz表示,欧元/美元空头仓位在上周资产组合中占主要位置.资金流入美元最多,流出加元最多.

澳元/美元AUD=D4跌至一个月低位1.0256美元,因投资者担心一旦欧元区债务问题恶化,全球经济可能受到冲击.澳元最新下跌1.2%,报1.0347美元.

加元兑美元跌至逾七个月来最低水平後在纽约市场反弹.美元兑加元CAD=D3最新下挫0.5%,报0.9925加元.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3672 1.3651 +0.15 +2.21 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.20 77.55 -0.45 -4.87 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 105.57 105.91 -0.32 -2.82 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8803 0.8835 -0.36 -5.70 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5858 1.5880 -0.14 +1.66 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9922 0.9967 -0.45 -0.45 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0352 1.0469 -1.12 +1.46 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2039 1.2067 -0.23 -3.60 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8619 0.8588 +0.36 +0.55 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8245 0.8212 +0.40 +5.83 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6230 5.5388 +1.52 -3.41 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6877 7.5770 +1.46 -1.31 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6833 6.5408 +2.18 -0.39 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1395 8.9250 +2.40 +1.77 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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