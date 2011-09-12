〔纽约汇市〕意大利请求中国购债扶助欧元从七个月低位反弹,但仍脆弱(更新版)

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
(新增文末收盘表格)
* 欧元兑美元触及七个月低位,之後反弹
* 欧元/日圆风险逆转显示,欧元看跌期权需求巨大
* 澳元/美元触及一个月低位,至1.03美元下方
路透纽约9月12日电---欧元兑美元周一尾盘时自七个月低位反弹,此前有报导称意大利已向中国提出"大规模"购买意大利公债的请求,不过分析师表示空头动能仍存在.
由于希腊可能出现债务违约,以及法国银行业评等可能遭调降的担忧,欧元本周可能将承压.据称法国银行业持有希腊债务风险敞口较多.
日圆兑欧元升至10年高位,且兑美元上涨,因投资人寻求避险,令日本当局干预的风险加大.
希腊信用违约互换(CDS)触及新高.希腊和德国10年期公债收益率差升至历史高位,因投资者担心财政一再出现问题,将会致使希腊政府失去金援并出现债务违约.
消息人士周六表示穆迪有可能调降法国银行业债信评等.法国财长则表示,该国银行足以应对希腊危机.
"随着有关主权债务和银行资产负债表的负面反馈愈发强烈,我不再确定欧洲问题会有明确的解决方案,除了推出欧洲共同债券."SLJ Macro Partners董事总经理Stephen Jen.
"我认为未来数周内,关于欧洲债务和银行业危机的普遍人气会严重恶化."他补充道.
欧元/美元EUR=EBS在海外电子交易系统(EBS)交易时最新报1.3678美元,日内上涨0.2%,远离盘中低点1.34949美元,後者为2月迄今低位.
据金融时报报导,意大利已向中国提出"大规模"购买意大利公债的请求.
不过,分析师表示欧元仍承压.
"在欧元回到1.38美元上方前,(其走势)将不会出现反转."Forex.com首席货币策略师Brian Dolan称.
根据路透数据,欧元兑日圆EURJPY=一度跌至103.86日圆,为10年来最低水准,并且连续跌破105日圆和104.50日圆的重要期权触发水准.欧元/日圆最新报105.72日圆,日内下跌0.2%.
美元兑日圆JPY=EBS下跌0.3%至77.29日圆,距离8月中旬触及的历史低位约75.941日圆不远.日本上次干预汇市推低日圆是在8月4日.
**市场看空欧元**
欧元/日圆风险逆转利差升至逾一年最阔水准,因看好欧元看跌期权,这暗示投资者下注欧元将进一步下滑.
一个月和三个月欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=ICAPEUR3MRR=ICAP亦显示市场偏向押注欧元看跌期权的程度达到纪录高位.
商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,截至9月6日,投机客增持欧元空头仓位.净仓位水平站在36,443口.
Quaesta Capital首席投资长Christian von Strachwitz表示,欧元/美元空头仓位在上周资产组合中占主要位置.资金流入美元最多,流出加元最多.
澳元/美元AUD=D4跌至一个月低位1.0256美元,因投资者担心一旦欧元区债务问题恶化,全球经济可能受到冲击.澳元最新下跌1.2%,报1.0347美元.
加元兑美元跌至逾七个月来最低水平後在纽约市场反弹.美元兑加元CAD=D3最新下挫0.5%,报0.9925加元.
今日 上日 当日 今年以来 2010年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3672 1.3651 +0.15 +2.21 1.3377
美元/日圆 JPY= 77.20 77.55 -0.45 -4.87 81.15
欧元/日圆 EURJPY= 105.57 105.91 -0.32 -2.82 108.63
美元/瑞郎 CHF= 0.8803 0.8835 -0.36 -5.70 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5858 1.5880 -0.14 +1.66 1.5599
美元/加元 CAD= 0.9922 0.9967 -0.45 -0.45 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0352 1.0469 -1.12 +1.46 1.0203
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2039 1.2067 -0.23 -3.60 1.2488
欧元/英镑 EURGBP= 0.8619 0.8588 +0.36 +0.55 0.8572
新西兰元/美元 NZD= 0.8245 0.8212 +0.40 +5.83 0.7791
美元/挪威克朗 NOK= 5.6230 5.5388 +1.52 -3.41 5.8218
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6877 7.5770 +1.46 -1.31 7.7895
美元/瑞典克朗 SEK= 6.6833 6.5408 +2.18 -0.39 6.7098
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1395 8.9250 +2.40 +1.77 8.9809
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。