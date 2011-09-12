《欧美金融市场假期一览表》--9月13日-12月31日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
欧洲和美国金融市场假期如下:
10月10日(周一)--加拿大
11月24日(周四)--美国
12月26日(周一)--加拿大、美国、法国、德国、瑞士、英国
12月27日(周二)--英国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 王兴亚
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。