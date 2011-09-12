《中国报摘》--中国证券报9月13日

* 头版头条:

--中国人民银行发布8月金融运行统计数据显示,8月末广义货币供应量(M2)馀额78.07万亿元人民币,同比增长13.5%,创2004年11月以来新低;当月人民币贷款增加5,485亿元,同比多增93亿元.

* 其他:

--消息人士透露,多家银行日前收到监管部门关于风险防范的通知,要求对近期炒作升温的商业房地产保持高度警觉,银行要密切关注投资投机活跃并且未采取限购等措施的二三线城市房地产市场风险.

--业内人士透露,监管部门在今年剩下的时间里可能不再批准险资投资土地储备的项目,原因是收益率过低且风险难以控制.

--浙江省衢州市出台楼市"限购令",此前浙江台州已出台了全国首个二三线城市"限购令".

--金地集团(600383.SS)称,8月公司实现签约面积16.3万平方米,同比减少38.6%;签约金额22.2亿元,同比下降26.2%.

--招商银行(600036.SS)(3968.HK)临时股东大会通过A+H配股方案;本次配股融资规模最高不超过350亿元,募集资金在扣除相关发行费用後全部用于补充资本金.

--上海梅林(600073.SS)董事会通过了公司战略规划,公司将从专业的肉类、肉类罐头及非肉类罐头的制造企业,转型为光明食品集团旗下的综合类品牌食品制造平台,确保三年後的营业收入达到90亿元左右.(完)

--整理 边竞; 审校 丁淑琴