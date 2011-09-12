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亚洲 | 2011年 9月 13日 星期二 07:24 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超450万股

路透东京9月13日电---以下为日本股市周二开市前,九家外资券商的下单情况:

日股(单位:百万股):

买单 10.0

卖单 14.5

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净卖单 4.5 (完)

--编译 许娜;审校 郑茵

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