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亚洲 | 2011年 9月 13日 星期二 07:38 BJT

〔东京汇市〕欧元脱离低点但下行趋势未变,商品货币亦反弹

* 欧元隔夜突然反弹,脱离七个月低点

* 对中国将买进意大利公债的希望帮助安抚市场

* 商品货币也随美股反弹微升

路透悉尼9月13日电---欧元兑美元周二在亚洲市场守在七个月低点上方;此前隔夜震荡走势中,一波空头回补提振欧元兑美元涨逾0.02美元,因寄望中国将通过购买意大利公债予以支持.

欧元兑美元EUR=报1.3661,脱离1.3495附近的低点,因之前金融时报报导,意大利已向中国求援,希望後者"大量"购买该国公债.[ID:nCN1960547]

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