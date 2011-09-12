〔芝加哥期市〕玉米期货守住涨幅,此前受美国农业部报告提振上扬

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透悉尼9月13日电---美国玉米期货周二亚洲盘初持坚,守住隔夜市场录得的涨幅,当时美国农业部公布的美国玉米产量预估下修幅度大于预期.
美国12月玉米期货CZ1上涨0.02美元至每蒲式耳7.47美元.在周一美国市场,该合约跳涨约1%,因受新预估消息推升.
小麦和大豆期货亦走强,从美国交易时段疲弱的走势中反弹.
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6