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亚洲 | 2011年 9月 13日 星期二 07:46 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货守住涨幅,此前受美国农业部报告提振上扬

路透悉尼9月13日电---美国玉米期货周二亚洲盘初持坚,守住隔夜市场录得的涨幅,当时美国农业部公布的美国玉米产量预估下修幅度大于预期.

美国12月玉米期货CZ1上涨0.02美元至每蒲式耳7.47美元.在周一美国市场,该合约跳涨约1%,因受新预估消息推升.

小麦和大豆期货亦走强,从美国交易时段疲弱的走势中反弹.

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