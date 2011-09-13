〔金砖国家〕9月12日股汇市收盘纵览

路透9月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月12日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收挫2.25%,报969.97点.

中国股市:适逢中秋节假期休市.[.SSCN]

香港股市:周一大幅收低4.21%,汇丰控股(0005.HK)领跌.汇控股价跌至2009年7月以来最低,因投资者担心英国银行业改革带来的成本问题.恒生指数.HSI大跌836.09点,收于19,030.54点,跌破过去一个月日内低位拉出的趋势线支撑位,为再次测试8月9日低点18,868.1点创造了条件.恒生国企指数.HSCE亦重挫4.8%. [.HKCN]

中国汇市:适逢中秋节假期休市.[CNY/CN]

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印度股市:跌至两周收盘低位,为连续第二天下跌,市场全线遭抛,因有关希腊违约的忧虑升级,冲击全球市场,并且投资者料本周印度央行可能加息.指标BSE指数.BSESN收低2.17%至16,501.74点,为8月29日以来最低收盘点位,27只成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比录得逾15个月以来最大单日跌幅,因希腊债务违约忧虑加剧,触发资金流向美元避险,而印度7月工业生产数据骤降,也打压卢比.卢比兑美元INR=D2收报47.22/23,全天下挫1.5%,遭遇2010年6月1日以来最大单日跌幅,稍早曾触及2010年7月22日以来最低的47.23.卢比上周五收在45.56/57.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,566.640点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收挫2.93%,报807.42点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌1.16%,报30.2800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.42%,报41.2423.

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巴西股市:缩减深度跌幅收盘近持平,此前有报导称中国可能购买意大利债券,抵消了希腊违约忧虑,但交易商预计未来料进一步下跌.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收盘小跌0.17%,扭转盘中一度高达2.6%的跌幅,银行类股跌势尤甚.[ID:nS1E78B1UK]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY暴跌至逾10个月最低,因市场担心全球经济放缓和巴西通胀升高.2000GMT巴西现汇市场收盘时,雷亚尔兑美元下挫1.86%至1.7080,为去年12月以来首次跌破1.70关口.盘中最深下跌2.93%至1.7268,为去年11月30日以来最低盘中价位.自巴西央行8月31日意外降息50个基点以来的八个交易日中,雷亚尔有七个交易日走软.[ID:nS1E78B1ZM].

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南非股市:连续第二个交易日收低,跌幅超过2%,因欧债疑虑重燃,全球投资者出脱股票,南非权重股也遭到抛售.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌2.1%,收报26,536.28点.该股指恐将录得2010年8月以来最弱月度表现.综合指数.JALSH降1.9%至29,855.75点.[ID:nL5E7KC2NF][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元跌约2%至近五周低位,在路透追踪的20种新兴市场货币中表现最差,归咎于全球涌现避险风潮.兰特兑美元盘内最低触及7.4099,为8月9日以来最低.1543GMT时报7.40,低于上周五收盘水准7.2714.[ID:nL5E7KC2NF][.JALSH](完)