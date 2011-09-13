《英国金融焦点》推监管改革,银行业将面临全球最严厉的部分监管要求

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透伦敦9月12日电---英国当局周一公布监管改革建议大纲,要求银行隔离零售放贷业务,并存放数以10亿英镑计的额外资本.这使英国银行业面临全球最严厉的部分监管规定.
财政大臣奥斯本称,将根据银行业独立委员会(Independent Commission on Banking,ICB)的提议,快速推动立法.
这些改革提议旨在避免金融危机重演.上次危机迫使政府拿出大笔资金救援国内两大银行--Lloyds (LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L).
ICB在报告中坚持认为,银行国内零售业务风险加权资产的核心资本充足率需至少达到10%.
银行还需额外存有7-10%的资本,可采取"自救"债券形式,陷入困境时这种债券能吸收亏损,或转换成股权来重整 银行资本.
由此,银行总的一级资本充足率要求将介于17-20%,只有瑞士计划做出类似水平的要求.
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3