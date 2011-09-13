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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 08:46 BJT

《英国金融焦点》推监管改革,银行业将面临全球最严厉的部分监管要求

路透伦敦9月12日电---英国当局周一公布监管改革建议大纲,要求银行隔离零售放贷业务,并存放数以10亿英镑计的额外资本.这使英国银行业面临全球最严厉的部分监管规定.

财政大臣奥斯本称,将根据银行业独立委员会(Independent Commission on Banking,ICB)的提议,快速推动立法.

这些改革提议旨在避免金融危机重演.上次危机迫使政府拿出大笔资金救援国内两大银行--Lloyds (LLOY.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L).

ICB在报告中坚持认为,银行国内零售业务风险加权资产的核心资本充足率需至少达到10%.

银行还需额外存有7-10%的资本,可采取"自救"债券形式,陷入困境时这种债券能吸收亏损,或转换成股权来重整 银行资本.

由此,银行总的一级资本充足率要求将介于17-20%,只有瑞士计划做出类似水平的要求.

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