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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 08:39 BJT

〔美国金融〕圣路易斯联储总裁称美联储是否将进一步放宽政策尚无决定

路透华盛顿9月13日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称:

* 美联储是否将进一步放宽政策尚无决定

* 尽管经济表现令人失望支持采取积极的货币政策,但美联储已经采取过积极的政策

* 若美联储决定进一步放宽政策,应给予政策变动以确定的结束时间.(完)

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