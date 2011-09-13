《新兴市场重要经济事件预告》--9月13日-9月20日

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9月13日(二)

菲律宾MAKATI CITY--菲律宾央行总裁泰谭柯将在ACI Philippines和菲律宾投资公司协会举办的联合大会上发表演讲(1030).

新德里--全球可持续成长和发展合作会议:20国集团(G20)观点(至9月14日).

比勒陀利亚--南非央行发表第二季度新闻快报(0800).

阿比让--国际货币基金组织(IMF)举行记者会为其象牙海岸(科特迪瓦)任务作总结.

华盛顿--美国国际经济政策咨询委员会(ACIEP)会议,美国国务院助理国务卿Jose W. Fernandez和ACIEP主席Theodore Kassinger主持.会议主题是美国-巴西关系:与新兴大国合作的重要机遇.

华盛顿--IMF发布全球金融稳定报告第二-三章.

9月14日(三)

比勒陀利亚--欧盟和南非峰会(至9月15日)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)举行货币政策会议.

内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会举行金融市场局势的特别会议.

开罗--埃及与土耳其经济关系论坛.

第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)检讨印度贸易政策(至9月16日).

华盛顿--IMF发布全球经济展望报告第三-四章.

9月15日(四)

波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛(至9月16日).

波兰洛克罗--欧洲央行执委会成员普雷特就"欧盟後贸易基础架构管理的改变与优先重点"发表演讲(0730).

波兰洛克罗--德国央行总裁魏德曼和欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔发表讲话,题为"监测欧盟经济谨慎和SIFI改革的影响"(1615).

波兰洛克罗--欧洲央行(ECB)总裁特里谢就"金融监管在巩固欧洲金融市场信心所扮演的角色"发表演说(1840).

里加--拉脱维亚货币政策会议

多哈--海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)年度央行总裁会议.

罗马--欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)在"欧盟-美国法律经济事务论坛"发表演讲.

圣地牙哥--智利央行利率政策会议(2200).

9月16日(五)

波兰洛克罗--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议.(至9月17日)

利马--秘鲁央行公布季度通胀报告.

印度孟买--印度央行公布2011/12年货币政策季度中期评估报告.

保加利亚索非亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在一个欧洲展览上致辞(0900).

波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛(最後一日).

9月19日(一)

阿布贾--尼日利亚(奈及利亚)央行货币政策委员会会议(至9月20日)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)2011年公共论坛(至9月21日)

9月20日(二)

比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.

安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.

华沙--波兰央行货币政策理事会会议(料无利率决定宣布).

巴黎--第11届非洲国际经济论坛,由经济合作暨发展组织(OECD)发展中心与非洲开发银行组织.

华盛顿--IMF发布全球经济展望报告第一和第二章.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)