《中国债券市场每日交易备忘》--9月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行100亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率持平于3.5840%

北方联合电力8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级:AA),主承销商中信银行

申通地铁(600834.SS)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级:AA+),主承销商浦发银行

南山开发18亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级:AA+),主承销商招商银行

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二、新债上市:

营口港务集团24亿元五年期中期票据1182245,票面利率7.04%

山东魏桥创业集团15亿元五年期中票1182246,票面利率7.80%

中铝股份(2600.HK)(601600.SS)50亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182247,票面利率5.86%

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三、缴款:

财政部300亿元三年期固息续发国债110013,票面利率3.26%

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四、还本付息:

沈阳化工(000698.SZ)5亿元一年期短融1081301到期兑付,票面利率3.28%

万向钱潮(000559.SZ)7亿元一年期短融1081302到期兑付,票面利率3.28%

红豆集团8亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1081303到期兑付,基本利差1.47%

浙江铁路投资集团7亿元一年期短融1081304到期兑付,票面利率3.10%

云内动力(000903.SZ)5亿元一年期短融1081305到期兑付,票面利率3.28%

福建高速30亿元三年期固息债088037到期兑付,票面利率5.60%

财政部100亿元273天期贴现国债109918到期兑付,参考收益率2.8247%

上海百联集团18亿元六个月期短融1181101到期兑付,票面利率4.15%

华晨汽车集团2亿元一年期短融1081307到期兑付,票面利率3.40%

华晨汽车集团8亿元一年期短融1081308到期兑付,票面利率3.40%

财政部268.60亿元三年期固息国债090022付息,票面利率2.18%

央行1,000亿元三年期央票1001079付息,票面利率2.65%

农发行190.20亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)100410付息,基本利差0.45%

新希望集团10亿元五年期中票1082157付息,票面利率4.52%

云南电力投资公司3亿元浮息短融(半年定存基准)1181096付息,基本利差2.45%

江西投资公司8亿元15年期固息债068037付息,票面利率4.38%

兴业银行(601166.SS)20.05亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债091001付息,票面利率4.30%

兴业银行79.95亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债091002付息,票面利率5.17%

中国电力投资集团29亿元三年期中票0982126付息,票面利率3.80%

太钢不 (000825.SZ)20亿元三年期中票0982127付息,票面利率4.30%

财政部260亿元10年期固息国债090003付息,票面利率3.05%

常州高新开发区10亿元10年期固息债078053付息,票面利率5.35%

石药集团6亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082158付息,基本利差1.75%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国人民银行周一表示,广义货币供应量M2增速看起来比过去低一些,但统计数据比实际

状况有所低估.为了充分反映金融市场的最新发展,央行正在研究覆盖范围更广的货币统计口

径M2+.[ID:nCH0078295]

--中国8月新增人民币贷款高于预期,但货币供应量M2和M1增速仍继续走低,显示政策紧缩

效应仍在持续显现,当月新增信贷反弹应不是趋势性变化,近期政策面维稳或成主基调.

[ID:nCN1958065]

--中国海关周六公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的

21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上

月的顺差314.8亿美元.[ID:nCN1957907]

国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息

9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

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