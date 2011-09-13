《中国债券市场每日交易备忘》--9月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行100亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率持平于3.5840%
北方联合电力8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级:AA),主承销商中信银行
申通地铁(600834.SS)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级:AA+),主承销商浦发银行
南山开发18亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级:AA+),主承销商招商银行
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二、新债上市:
营口港务集团24亿元五年期中期票据1182245,票面利率7.04%
山东魏桥创业集团15亿元五年期中票1182246,票面利率7.80%
中铝股份(2600.HK)(601600.SS)50亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182247,票面利率5.86%
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三、缴款:
财政部300亿元三年期固息续发国债110013,票面利率3.26%
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四、还本付息:
沈阳化工(000698.SZ)5亿元一年期短融1081301到期兑付,票面利率3.28%
万向钱潮(000559.SZ)7亿元一年期短融1081302到期兑付,票面利率3.28%
红豆集团8亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1081303到期兑付,基本利差1.47%
浙江铁路投资集团7亿元一年期短融1081304到期兑付,票面利率3.10%
云内动力(000903.SZ)5亿元一年期短融1081305到期兑付,票面利率3.28%
福建高速30亿元三年期固息债088037到期兑付,票面利率5.60%
财政部100亿元273天期贴现国债109918到期兑付,参考收益率2.8247%
上海百联集团18亿元六个月期短融1181101到期兑付,票面利率4.15%
华晨汽车集团2亿元一年期短融1081307到期兑付,票面利率3.40%
华晨汽车集团8亿元一年期短融1081308到期兑付,票面利率3.40%
财政部268.60亿元三年期固息国债090022付息,票面利率2.18%
央行1,000亿元三年期央票1001079付息,票面利率2.65%
农发行190.20亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)100410付息,基本利差0.45%
新希望集团10亿元五年期中票1082157付息,票面利率4.52%
云南电力投资公司3亿元浮息短融(半年定存基准)1181096付息,基本利差2.45%
江西投资公司8亿元15年期固息债068037付息,票面利率4.38%
兴业银行(601166.SS)20.05亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债091001付息,票面利率4.30%
兴业银行79.95亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债091002付息,票面利率5.17%
中国电力投资集团29亿元三年期中票0982126付息,票面利率3.80%
太钢不 (000825.SZ)20亿元三年期中票0982127付息,票面利率4.30%
财政部260亿元10年期固息国债090003付息,票面利率3.05%
常州高新开发区10亿元10年期固息债078053付息,票面利率5.35%
石药集团6亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082158付息,基本利差1.75%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国人民银行周一表示,广义货币供应量M2增速看起来比过去低一些,但统计数据比实际
状况有所低估.为了充分反映金融市场的最新发展,央行正在研究覆盖范围更广的货币统计口
径M2+.[ID:nCH0078295]
--中国8月新增人民币贷款高于预期,但货币供应量M2和M1增速仍继续走低,显示政策紧缩
效应仍在持续显现,当月新增信贷反弹应不是趋势性变化,近期政策面维稳或成主基调.
[ID:nCN1958065]
--中国海关周六公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的
21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上
月的顺差314.8亿美元.[ID:nCN1957907]
国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
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--整理 曲伟治/边竞; 审校 冉莹/钟华