《热点透视》希腊违约并不代表退出欧元区

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 程琳

路透伦敦9月12日电---希腊违约并不等于希腊退出欧元区.是一个普遍存在的误解将两者联系到一起.假若违约是有序进行的,就既可能发生也会为人所乐见;而退出欧元区则不然,这不仅不利于希腊,还将导致欧元区内部摩擦白热化,并将这场危机推到更致命的地步.

虽然7月底达成了近似于让希腊违约的协议,希腊债务仍超出其负荷.在执行与欧盟和国际货币基金组织(IMF)这些救援组织达成的协议时,希腊不停地偷工减料.希腊国内紧张情势升温,国际关系也在恶化,市场紧绷的神经一刻也不得放松.大幅削减债务将有助于希腊走上复苏之路.就连此前坚决反对2013年前有任何欧元区违约行为的德国,似乎也开始接受这个设想.

最关键的一点是,违约应有序进行.这意味着违约应当是各方达成的新计划中一个组成部分,而这个新计划要继续向希腊提供资金支持,同时换取希腊恪守推进改革的承诺.这还意味着德国、法国及其它国家或需向国内银行注资,以应对违约的影响.但迫使银行承认自己过去的信贷活动并不明智,也算好事一桩.

不过违约并不意味着放弃欧元.尽管希腊本就不该加入欧元区,但再把它踢出去,就会引起恐慌.欧元区并没有关于退出该组织的规定,更不要说将某国逐出该组织,因此除非发生极其严重的外交争端,否则这种情况不可能发生.而若爆发此类争端,违约就将以无序的形式进行,希腊银行体系将毁于一旦.到时候,不仅国内经济遭受重创,整个欧元区都将受到严重牵连,其它国家银行体系都将面临多米诺效应的危险.

适当计划好的违约可以治疗欧元区疾痛,而退出欧元区则恰恰相反.(完)