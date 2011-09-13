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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 09:06 BJT

〔欧元区金融〕西班牙财政部官员称,认为欧元区不会分裂

路透东京9月13日电---西班牙财政部公共债务管理负责人Ignacio

Fernandez-Palomero Morales周二表示:

* 认为欧元区不会分裂

* 将实施增强并稳定欧元的改革

* 将与其它国家在加强一体化、优化市场功能上进行合作

* 一旦财政框架落实到位,欧元区共同债券将是有效的融资工具(完)

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