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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 09:22 BJT

〔中国公开市场〕央行今日将进行1,100亿正回购,含7及28天期--业内人士

路透北京9月13日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行1,100亿元人民币两期正回购操作,其中七天期品种为800亿元,28天期为300亿元.

央行稍後还将招标发行100亿元一年期央票,发行量较上周增逾两倍.市场预计其中标收益率继续走平的可能性大.

央行上周二招标发行了30亿元一年期央票,发行收益率连续第三周持平于3.5840%;同日进行的490亿元28天期正回购中标利率亦持稳于2.8%,而时隔近八个月重新启用的200亿元七天期正回购,中标利率则为2.7%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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