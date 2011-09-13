〔中国股市〕沪综指开盘跌逾1%,受中秋小长假期间外围市场走低拖累

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月13日电---中国股市沪综指周二开盘下挫逾1%,主因国内中秋小长假期间,外围多个市场走低拖累.
沪综指.SSEC开盘报2,467.730点,跌30.023点,或1.2%.因中秋节假期,中国股市周一休市.
美国股市上周五大幅收跌逾2%,但周一略有反弹,因意大利可能得到中国金融援助的期望,缓解投资者对于欧元区主权债务危机的担忧.穆迪可能下调法国大型银行的评级,令市场承压.[.NCN]
周一,欧洲股市大跌至两年低位,因希腊债务违约的预期和意大利公债标售得标利率大涨带来的担忧令投资者全面抛售股票.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数放量收挫2.7%[.EUCN].香港股市昨日亦大幅收低4.21%,汇丰控股(0005.HK)股价跌至2009年7月以来最低.[.HKCN](完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。