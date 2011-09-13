〔中国股市〕沪综指开盘跌逾1%,受中秋小长假期间外围市场走低拖累

路透北京9月13日电---中国股市沪综指周二开盘下挫逾1%,主因国内中秋小长假期间,外围多个市场走低拖累.

沪综指.SSEC开盘报2,467.730点,跌30.023点,或1.2%.因中秋节假期,中国股市周一休市.

美国股市上周五大幅收跌逾2%,但周一略有反弹,因意大利可能得到中国金融援助的期望,缓解投资者对于欧元区主权债务危机的担忧.穆迪可能下调法国大型银行的评级,令市场承压.[.NCN]

周一,欧洲股市大跌至两年低位,因希腊债务违约的预期和意大利公债标售得标利率大涨带来的担忧令投资者全面抛售股票.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数放量收挫2.7%[.EUCN].香港股市昨日亦大幅收低4.21%,汇丰控股(0005.HK)股价跌至2009年7月以来最低.[.HKCN](完)