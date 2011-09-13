《全球重要经济事件一览表》--9月13日-9月20日

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9月13日(二)

华盛顿--美国国会减赤小组第一次公开听证会(1430).

巴黎--国际能源署(IEA)公布每月石油市场报告(0800).

纽约--2011年国际互换与衍生品协会(ISDA)北美年会.

瑞典VARBERG--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak访问丹斯克银行(1100).

罗马--意大利经大幅修改过的撙节计划预计将获得议会通过,而不必进一步作出重大改变.

布鲁塞尔--比利时就欧洲金融稳定基金(EFSF)扩大提议进行投票.

卢森堡--卢森堡央行总裁莫尔许发表卢森堡央行月报(0700).

英国WOTTON-UNDER-EDGE--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森向当地企业界人士发表讲话(1100).

德国科隆--欧洲央行管委会成员魏德曼发表题为"货币联盟面临的危机和挑战"的演讲(1530).

华盛顿--负责经济、能源和企业事务的助理国务卿Jose W. Fernandez及Advisory Committee on International Economic Policy(ACIEP)委员会主席Theodore Kassinger主持ACIEP会议,将聚焦美国-巴西关系:与新兴国家合作带来的重要机遇.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表全球金融稳定报告第二和第三章.

华盛顿--美国众议院就货币政策和美元汇率举行听证会(1800).

9月14日(三)

日本函馆--日本央行审议委员宫尾龙藏向当地商界领袖发表演讲.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)对印度进行贸易政策审议(至9月16日).

德州奥斯汀--达拉斯联储副总裁Alfreda B. Norman在"为身心障碍人士寻觅楼市机遇"会议上致开幕词.

海牙--荷兰议会就欧洲金融稳定基金(EFSF)举行辩论.

法国斯特拉斯堡--欧盟执委会就欧洲议会上发表的2012年度预算草案表态.

里斯本--葡萄牙央行总裁科斯塔在一次会议上讲话(0700).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表世界经济展望第三和第四章.

惠灵顿--新西兰央行货币政策声明及官方现金利率(OCR)(2100).

9月15日(四)

华盛顿--美联储主席贝南克在系统风险监管会议致开幕词(1245),美联储理事塔鲁洛将发表讲话(1745).

悉尼--澳洲央行公布2011年9月当季季报(0130).

伦敦--英国央行公布英国央行/GfK NOP通胀态度调查结果.

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm参加AGL金融市场日活动,并就瑞典货币政策和全球形势发表讲话(1115).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布2011年就业展望.

布鲁塞尔--欧盟执委会公布最新2011年经济预测.

罗马--欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)就美国-欧盟法律事宜,在"欧盟-美国法律-经济事务论坛"上发表演讲(0700).

波兰弗罗茨瓦夫--2011年欧洲金融界智囊团金融论坛(Eurofi Financial Forum)(至9月16日).欧洲央行执委普雷特就"欧盟交易後基础设施监管中的变化及重点"发表讲话(0730).欧洲央行总裁特里谢就"金融监管在增强对欧洲金融市场信心中所扮演的角色"发表讲话(1840).德国央行总裁魏德曼(亦为欧洲央行管委会成员)及欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)也将发表讲话(1615).

卢森堡--欧洲央行管委总裁莫尔许将就"欧元区面临的机构挑战"发表讲话(0800).

苏黎世--瑞士央行货币政策评估(0730).

维也纳--欧洲央行执委会成员史塔克针对欧元区债务危机讲话(1630).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会下属国际货币政策及贸易小组委员会召开听证会,对多边发展的银行对美国国家安全带来的影响进行审查(1800).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德对全球经济面临的挑战进行演讲(1400).

华盛顿--美国众议院议长贝纳(John Boehner)就经济成长在华盛顿经济俱乐部发表讲话(1700).

华盛顿--瑞典央行副总裁Lars E.O. Svensson参加布鲁金斯会议,并宣读论文"实际中的货币政策:瑞典和美国的实例".

9月16日(五)

波兰弗罗茨瓦夫---欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议(至9月17日).2011年欧洲金融界智囊团金融论坛(最後一日).

英国曼彻斯特--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)在The Telegraph Festival of Business发表主旨讲话.

阿姆斯特丹--荷兰政府公布2012年预算文件.

索菲亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在欧元展览上讲话(0900).

9月17日(六)

瑞典UPPASALA--瑞典央行副总裁Lars E.O. Svensson在瑞典经济学家全国会议上发表演讲,题为"实际中的货币政策:瑞典央行的政策利率为何如此之高,且为何没有阻碍经济复苏?"(0900).

意大利CORTINA--意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)参加威尼托地区会议(1645).

9月19日(一)

华盛顿--美国总统奥巴马提出一项减赤计划,为其就业法案提供资金支持.这一计划将包括对Medicare和Medicaid的"温和调整",以及对富人和企业增税的内容.

维也纳--国际原子能总署(IAEA)第55届全体会议(至9月23日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)2011年公共论坛(至9月21日).

法兰克福--欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在法兰克福大学发表演讲(1000).

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济向媒体作简报.

伦敦--英国央行公布季报.

多伦多--加拿大央行副总裁连恩在全球银行间金融电讯协会会议上发表讲话(1745).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布国际能源预估(1330).

9月20日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议.

悉尼--澳洲央行公布9月6日货币政策会议记录(0130).

斯德哥尔摩--瑞典央行公布9月6日货币政策会议记录(0730).

伦敦--国际互换与衍生品协会(ISDA)2011年欧洲年度会议.

伦敦--欧洲银行业管理局(EBA)主席Andrea Enria与Adam Farkas在就职仪式上发表讲话.

海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager向议会提交2012年度预算计划.

加拿大NEW BRUNSWICK--加拿大央行总裁卡尼就经济前景发表演说(1545).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表世界经济展望第一和第二章.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)