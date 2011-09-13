《交易视点》中国信用债将面临价值重估,收益率可能创历史新高--中金

路透上海9月13日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报认为,因存在信贷紧缩环境下的潜在供给压力、以理财为代表的增量需求萎缩，以及流动性紧张环境下的信用风险问题等担忧，信用债将经历一次价值重估的系统性调整，与过去的阶段性调整不同，收益率可能会创出历史新高，并且难以回落到调整前的水平。

交易所信用债分化趋势仍将持续，低评级债券尽管调整幅度已很大，但投资者对于信用风险的担忧仍可能带动收益率进一步上行.

**信用债弱势格局难改**

年初尤其是5月份以来,信用债持有回报普遍不如政策性银行债，评级越低，亏损越大，打破了信用债持有回报高于利率债、低评级债持有回报高于高评级债的传统投资理念，印证了我们“扩容与分化”的年度策略观点。

下半年策略报告中，我们进一步指出信用债将经历一次价值重估的系统性调整，与过去的阶段性调整不同，收益率可能会创出历史新高，并且难以回落到调整前的水平，主要的三个担忧体现在：一是信贷紧缩环境下的潜在供给压力，二是以理财为代表的增量需求的萎缩，三是流动性紧张环境下的信用风险问题。

近期信用债市场的颓势即是对上述三个问题不同程度的体现，且短期内仍看不到反转的迹象。

第一，尽管信用债发行利率已大幅上升，且和贷款利率的差距显着缩小，但是我们仍然没有看到企业的发债意愿有减弱的迹象。

第二，从7、8月份信用债的托管数据来看，伴随着基金、券商、理财需求潜力减弱，信用债的主要需求群体从这些机构被动转向银行自营资金，而银行受资本金约束以及贷款利率比价效应的影响，对信用债要求的收益率会更高。

第三，低评级与高评级债券之间的利差虽然已显着拉大，但与08年信用风险担忧加剧时的情况比较，仍然处于相对较低水平，後续信用事件仍然是低评级债券面临的最大风险。

**银行间：民营短融中票发行利率已接近8%**

上周短融中票发行利率继续上升，均比08年高点高出50-100bp，部分民营短融中票发行利率已接近8%。发行利率大幅攀升的情况下，中票发行量仍维持高位并且AAA级发行量仍较大，这一现象符合我们此前周报中对于企业发行中长期债相对于贷款仍有较多优势、并不会因为利率的提高而明显减弱的判断。

二级市场方面，短融中票交投仍然清淡，新券多成交在票面附近，收益率较上周继续上行20bp左右，收益率曲线十分平坦，部分品种1-3年倒挂。

我们维持前期的观点，信用债仍处于价值重估的系统性风险释放过程中，建议投资者回避低等级品种，以高等级债券为主，期限品种上优先配置短融，中票缓慢介入。

新发短融中，AAA级发行人评分均在3大档，信用资质更偏向AA+发行人，配置价值一般；而AA+泸州窖偿债实力并不明显弱于这些AAA级发行人，但发行利率高出50bp以上，建议投资者积极配置。

新发中票中，推荐5Y3PAAA中铝、5年期AAA中广核、AA+渝水务，AA魏桥发行利率显着高于指导下限与其过去有过负面.

**交易所：分化加剧，低评级收益率仍有上行空间**

交易所资金面出现好转，但收益率仍继续上行，低评级与高评级、城投债与非城投债之间的利差进一步扩大，重启发行的城投债株高科上市跌破面值，显示市场对信用风险的担忧情绪不仅没有缓和，而是在继续恶化。

目前交易所信用债收益率已普遍超过8月反弹前的高点，其中城投债最为明显，而分离债相对稀缺的免税优势使其防御性相对较好；从5月债市调整以来的收益率合计变动幅度来看，城投债和房地产公司债的收益率升幅也远高于银行间中票和交易所分离债。

但我们认为交易所信用债的分化趋势仍将持续，低评级债券尽管调整幅度已很大，但投资者对于信用风险的担忧仍可能带动收益率进一步上行，而且与08 年四季度江铜事件引发信用风险溢价大幅上升时的高点相比，目前低评级品种的绝对收益率水平仍然偏低，相对于民营短融近8%的收益率也没有明显优势。

中高等级品种收益率与银行间中票相比，仍相对偏低，投资价值依然不突出。近期巢湖债发行人公告因行政区域撤销，债权债务移交省会合肥市管理，未来信用资质有望提升.

**评级调整：城投发行人评级上调继续增多**

上周共有3家发行人主体评级在AA大档内部上调1小档，我们将辽通主体评分上调1小档至4+，其馀两家评分暂时维持不变。另外，近期几乎每周都有城投类发行人评级上调，昆交投已经是今年第31 家上调评级的城投类发行人。(完)

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