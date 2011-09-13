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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 09:20 BJT

〔国际油市〕美国与布兰特原油期货均涨1美元,因美元下跌且股市上涨

路透新加坡9月13日电---由于美元下跌且股市上涨,美国原油期货CLc1周二在0108GMT上涨1美元至每桶89.19美元,布兰特原油期货LCOc1亦涨1.02美元至113.27美元.(完)

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