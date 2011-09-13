《中国基金发行日程表》--9月13日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:

名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

*泰信中小盘精选 泰信基金 中国银行 工商银行、金元证券等 9/13-10/21

股票基金

博时回报灵活 博时基金 建设银行 光大银行、长江证券等 10/10-11/4

配置混合基金

富国中证500 富国基金 农业银行 中国银行、安信证券等 9/9-9/28

指数增强型基金(LOF)

华宝兴业标普 华宝兴业 境内:建设银行 招商银行、光大证券等 9/5-9/23 募集上限为40亿元人民币

股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行

长信内需成长 长信基金 农业银行 招商银行、长江证券等 9/5-9/23

股票基金

银华消费主题 银华基金 建设银行 农业银行、中信证券等 9/5-9/22

分级股票基金

汇添富深证 汇 添 富 工商银行 招商银行、光大证券等 8/26-9/26

300ETF联接基金

东吴新产业 东吴基金 建设银行 农业银行、银河证券等 8/29-9/23

精选股票基金

交银施罗德深证 交银施罗 农业银行 建设银行、招商银行等 8/29-9/23

300价值ETF联接基金

交银施罗德 交银施罗德 建设银行 招商银行、中金公司等 8/24-9/21

双利债券基金

诺安全球收益 诺安基金 境内:工商银行 中国银行、海通证券等 8/22-9/21

不动产基金 境外:布朗兄弟哈里曼银行

诺安油气能源 诺安基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/29-9/20

股票基金(QDII)(FOF)(LOF)

南方中国中小盘 南方基金 境内:农业银行 建设银行、东方证券等 8/25-9/20 预定募集规模上限为30亿元

股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行

景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元

股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)

深证300价值ETF 交银施罗 农业银行 中信建投、海通证券等 8/29-9/16

南方上证380 南方基金 建设银行 中国银行、兴业证券等 8/22-9/16

ETF联接基金

广发制造业 广发基金 工商银行 农业银行、申银万国等 8/19-9/16

精选股票基金

富安达优势 富 安 达 交通银行 国泰君安、安信证券等 8/16-9/16

成长股票基金

平安大华行业 平安大华 中国银行 农业银行、中信证券等 8/15-9/16

先锋股票基金

易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14

易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14

注: 1."*"表新增或更新.

2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),

比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到

1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.

3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、

银华、华安、富国.(完)