特写：美国人学习量入为出 “及时行乐”成往事

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月9日电---道文(Dawn)终于还掉18,000美元债务的大部分，今年45岁的她暗自发誓绝不再用信贷消费。

经济衰退让包括道文在内的美国人备受煎熬，她表示已经彻底改变了生活方式。

这可能有利于美国经济长期健康发展，但对当前决策者试图重振经济的努力带来了挑战。

三年前道文的丈夫升职，全家从佛罗里达州搬到乔治亚州，用信用卡支付开销，家庭负债快速攀升。

他们原指望加薪和奖金来支付账单，但不到六个月，道文的丈夫就被裁员了。

“信用卡产生滞纳金，利率也上升，”道文称。她要求隐去姓氏，以保护个人隐私。

“我当时万分惊恐，心想‘我是不是要申请破产了？’”

道文最终获得了信用咨询公司Take Charge America的帮助。该公司帮她谈妥较低的利率，并制定还款计划。她已经还掉三分之二的债务，一家人节俭度日，除了给两个孩子买圣诞节和生日礼物外，戒掉了以往有事没事逛商场的习惯。

“我知道，我永远不会再依赖信用卡消费了。现在最让我兴奋的事，就是我终于快要无债一身轻了，”道文说。

过去三年中，很多发达国家政府努力削减巨额预算，而像道文这样的消费者则节衣缩食、攒钱还债。

消费者在财务上的节制给美国经济造成负面影响，也是经济复苏迟缓的原因之一。当前经济正走出衰退，且利率如此之低，而消费者支出增长速度甚至远低于正常水平。

消费者支出约占美国经济三分之二，而近来对美国经济再度衰退的疑虑，助长了美国人攒钱的意愿。

美国总统奥巴马周四宣布就业促进计划，希望能刺激消费者支出。但美国人究竟会将削减工资税带来的额外收入用于消费还是还债，仍需拭目以待。

美国家庭负债在2007年时相当于可支配收入的135%，此後稳步下降，今年第一季时比例为119.3%。

但经济学家指出，当前经济前景面临诸多不确定性，影响到消费者支出，此时试图确定“健康的”负债水平没什麽意义。

经济学家认为，要让消费者支出回到正轨，最重要的不是让负债降至某个特定水平，而是要增强消费者信心。

糟糕的，最新公布的密歇根大学/路透消费者信心指数显示，美国消费者信心已降至近30年低位。

麦肯锡全球研究院(McKinsey Global Institute)2010年报告中指出，在经济低迷後的头两三年里，受去杠杆化降低负债的因素影响，经济常常会继续下滑，而四五年後经济往往会回升，尽管去杠杆化过程仍在继续。

麦肯锡主管洛克斯堡(Charles Roxburgh)说：“根据历史经验，要实现去杠杆化，整个过程可能要五至七年。而头一个阶段，大概两三年左右，是最难熬的。”

“你可能会说，美国这个阶段已经进行得差不多了。但我们要说，鉴于这些主要经济体去杠杆化的规模，这次需要的时间可能会比较长。”

经济前景的不确定性甚至影响到身无债务的人群。

债务咨询公司InCharge Debt Solutions呼叫中心的业务主管陶瑞思(Dafne Torres)称，一些并无债务问题的人也会打电话来，想学习如何制定预算，避免重蹈他们亲友的覆辙。

陶瑞思说，这些客户更懂得量入为出，不让自己债台高筑。(完)