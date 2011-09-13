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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 09:41 BJT

〔中国个股〕宝钢股份上调10月主要钢材产品价格,热轧涨60元/吨

路透上海9月13日电---中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周二宣布,上调10月主要钢材产品售价,其中热轧产品每吨上调60元人民币.

宝钢股份通知称,10月冷轧产品普遍上调50元/吨,热镀锌上调50-200元/吨,电镀锌上调50-150元/吨,厚板价格保持不变.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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