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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 09:45 BJT

〔澳洲数据〕8月企业信心指数降至逾两年低点负8--NAB

路透悉尼9月13日电---周二公布的调查结果显示,澳洲8月企业信心指数降至逾两年低点,因为全球金融市场大幅震荡,重创金融与地产行业.

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