9・11纪念馆首次对外开放

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月12日电---数以千计的人周一在纽约世贸中心遗址访问了9・11纪念馆。这也是该纪念馆首次对公众开放。
纽约市长布隆伯格(Michael Bloomberg)迎接了纪念馆的首批参观者。该馆是为纪念在2001年9・11事件中丧生的近3,000名遇难者和1993年世贸中心汽车炸弹爆炸案中的6名遇难者。
纪念碑上镌刻着遇难者姓名。
布隆伯格在声明中表示：“纽约人、美国人和世界各国人士在有了一个美丽、庄重的地方，寄托对9・11遇难者的哀思。”
该纪念馆免费开放，但需提前预约。
周一料将有约7,000名参观者访问，有数百名没有预约而赶到现场的人士被拒之门外。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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