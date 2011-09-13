版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 13:42 BJT

〔法国数据〕8月HICP较前月上升0.6%,较较上年同期成长2.4%--国家统计局

路透巴黎9月13日电---法国国家统计局公布,8月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.6%,预估为上升0.3%.

8月HICP较上年同期成长2.4%,预估为成长2.2%.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐