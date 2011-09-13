版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 10:23 BJT

〔中国财政〕8月全国财政收入同比增34%,因石油特别收益金收入入库

路透北京9月13日电---中国财政部周二表示,中国8月全国财政收入同比增长34.3%,达7,546.37亿元人民币,主要是因清缴4月至6月石油特别收益金收入,合计529亿元集中在本月入库.

刊登在财政部网站的新闻稿并称,8月全国财政支出8,076.96亿元,同比增长25.9%;其中,中央本级支出同比下降8.9%,因原列中央本级的用车辆购置税安排用于公路建设的支出,从2011年起大部分转列对地方转移支付.

同时,1-8月累计,全国财政支出同比增长29.2%;同期,全国财政收入同比增长30.9%.(完)

欲浏览更多详情,请点选财政部网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐