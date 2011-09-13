《热点透视》法国银行业溃败在即,丞待政府出手相救

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Margaret Doyle; 编译 艾茂林

路透伦敦9月12日电---时间在一分一秒流逝,当局作出某种形式的官方回应,或许才是阻断缠绕法国银行业严重恐慌情绪的唯一办法.法国三大银行中规模最小的一家,法国兴业银行(SOGN.PA),宣布剥离资产和裁员的新计划,以尝试阻止股价崩跌.然而投资者还是抛售法国大银行股票.尽管法国央行坚决强调国内金融机构安好无虞,但目前政府或许该是时候向银行业施加一些善意压力,并告诉他们需要重整资本以提振市场信心了,行动刻不容缓.

政府干预应当是不得已而为之的最後手段.但眼下债权人和投资者都在规避法国的银行.法国银行业对欧元区危机有曝险敞口,特别是对希腊,法兴银行和法国农业信贷银行(Credit Agricole)都在希腊开设有零售业务.若恐慌情绪继续蔓延,这些银行将陷入股价一跌再跌和债券利差一涨再涨的恶性循环之中.而穆迪可能在9月15日下调银行业评级的这种严峻风险,只会给紧张情绪雪上加霜.

一个重要忧虑就是,投资者对流动性和对偿债能力同样担心.Espirito Santo进行的一项调查显示债权人的担忧不无道理.调查结果认为,三大银行在不到六个月之後就会转向央行申请紧急融资.调查称,在法兴和农业信贷银行的所有生息资产中,真正的流动性资产只占9%,不到瑞银集团(UBS)UBSN.VX比例的一半.

该调查亦显示,偿债能力问题也困扰着法国银行业.Espirito Santo称,法兴对五个欧元区二线国家的总风险敞口超过其股权规模.法国巴黎银行(BNPP.PA)和农业信贷银行的这种风险敞口更是达到股权的三倍左右.

Espirito Santo推测,到2013年底,法兴和农业信贷银行的一级资本充足率将远低于巴塞尔协议III设定的目标9%.虽说巴塞尔规定达到这个目标的最後时限是2019年,但投资者则要求越快越好.

目前的确不是进入市场的最佳时机.若当局承诺动用大额公共资金,恐将损及法国自身的债信评级.但如果银行业危机全面爆发,带来的危害可能更大.挹注一些公共资金对重塑信任大有裨益,而额外的好处是,以当前低价买入,政府或许总算能在救援行动中为纳税人赚到一次实惠.(完)