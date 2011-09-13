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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 10:35 BJT

〔全球金市〕现货金和美国期金均反弹约1%,因欧元区债务危机堪忧

路透新加坡9月13日电---美国期金GCcv1反弹逾1%至每盎司1,835.3美元,同时现货金XAU=上涨1%至每盎司1,831.56美元,因对欧元区债务危机的担忧增强促使投资者涌入金市避险.(完)

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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