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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 10:44 BJT

〔中国经济〕预计今年规模以上工业增加值同比增长13.5%--工信部

路透北京9月13日电---中国工信部周二表示,预计中国今年规模以上工业增加值同比增长13.5%.

工信部网站周二刊发2011年中国工业经济运行夏季报告称,要避免政策滞後效应与多种因素叠加,造成工业经济运行大的起落.

中国统计局稍早公布数据显示,8月工业增加值同比增长13.5%.(完)

--发稿 张胜男; 审校 丁淑琴

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