〔全球金融〕中国人大财经委官员称市场对欧元状况的恐慌是不必要的

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透北京9月13日电---中国人大财经委副主任吴晓灵周二对路透表示,投资者对欧洲债务危机的恐慌是没有必要的,中国已准备好与其他国家合作,共同提振市场信心.
"市场恐慌是不必要的,且这这能令事情更糟".她在50人论坛中美经济学家对话间隙被问及其对欧元状况时作出上述表示的.
吴晓灵并指出,希腊国债收益率暴涨可能只是一个"短期现象".
"我和大多数人意见一致,欧元不应分崩离析",她称,"我们将继续支持欧洲维持欧元稳定的举措".
金融时报周一报导称,意大利已向中国求援,望後者"大量"购买该国公债.意大利官员称,中投公司(CIC)董事长楼继伟上周率一支代表团访问罗马,与意大利财政部长等进行了会谈.[ID:nCN1960547](完)
--编译 尹嫄婷; 审校 黄凯
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3