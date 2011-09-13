〔中国财政〕前八个月财政收入同比增31%,後几个月增幅将有所回落(更新版)

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* 前八个月财政收入完成全年83%,支出完成近60%
* 前八月财政收入增幅31%,支出增幅29%
* 预计後几个月财政收入增幅会有所回落
路透北京9月13日电---中国财税收入继续保持快速增长,前八个月实现全国财政收入74,286.29亿元人民币,比去年同期增加17,533.97亿元,增长30.9%.已完成年初预算的83%.
周二刊登在财政部网站的新闻稿并预计,受经济增速略为放缓和9月份起实施个人所得税改革等因素影响,後几个月全国财政收入增幅将会有所回落.
"(1-8月)财政收入中的税收收入64,880.09亿元,同比增长28.3%;非税收入9,406.2亿元,同比增长51.8%,主要是按有关规定将原预算外资金纳入预算管理."新闻稿称.
中国将于9月1日起实施新的个人所得税法,免征额由此前的2,000元提高至3,500元.上调後,个税收入全年预计减收1,600亿左右,而今年实施後的四个月时间则将减收530亿元[ID:nCN1132170].
财政部并称,8月全国财政收入同比增长34.3%,达7,546.37亿元,主要是因清缴4月至6月石油特别收益金收入,合计529亿元集中在本月入库.剔除此项特殊因素後,全国财政收入增长25%左右.
支出方面,1-8月累计,全国财政支出59,462.02亿元,比去年同期增加13,426.1亿元,增长29.2%.完成年初预算的近60%.
其中中央本级支出10,583.98亿元,同比增长9.3%;地方财政支出48,878.04亿元,同比增长34.5%.其中住房保障支出1,814.04亿元,增长68%.
8月全国财政支出8,076.96亿元,同比增长25.9%;其中,中央本级支出同比下降8.9%,因原列中央本级的用车辆购置税安排用于公路建设的支出,从2011年起大部分转列对地方转移支付.地方财政支出6,779.57亿元,同比增长35.9%.
根据财政部年初的预算报告,今年全国财政收入89,720亿元,增长8%.全国财政支出100,220亿元,增长11.9%.(完)
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--发稿 沈燕/尹嫄婷; 审校 丁淑琴
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