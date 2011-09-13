〔中国个股〕上海梅林计划2013年营收达90亿元,三年投资35-40亿元

路透上海9月13日电---中国光明食品集团旗下的上海梅林正广和股份有限公司(600073.SS)公布未来三年战略规划概要,计划2013年营收达90亿元人民币,较去年增长逾三倍.

公司公告还指出,2011-2013年其在食品制造业务、分销业务及培育业务合计投资金额约为35-40亿元,公司计划通过存量资产盘活及资本市场融资方式筹集这部分资金.

上海梅林的定向增发方案已获中国证监会批准.若增发及收购资产完成,上海梅林将从专业的肉类、肉类罐头及非肉类罐头的制造企业,转型为光明食品集团旗下的综合类品牌食品制造平台.

该公司拟增发不超过1亿4,230万A股,筹资收购集冠生园集团的全部食品主业经营性资产、上海爱森肉食品有限公司100%股权等,拟收购标的的评估值合计为13.76亿元.若收购完成,公司年营收规模可逾50亿元.

上海梅林并明确列出各项子业务的成长目标,例如三年後肉与肉制品业务的营收达到30亿元,罐头及休闲食品的营收分别达到17亿和18亿元,饮用水饮料业务达到5亿元等.

上海梅林坦承,目前肉制品行业竞争激烈,毛利率普遍不高,梅林与竞争对手双汇发展(000895.SZ),雨润食品(1068.HK)等营收差距较大,例如双汇发展去年营收达367亿元.因此,未来如何利用品牌优势,开发高毛利的深加工产品,将成为梅林资产整合完成後的工作重点之一.

光明食品集团已确定"6+1"核心主业,分别是乳业、糖业、酒业、综合食品业、连锁零售业、品牌代理业、现代农业,并计划一项主业一个平台的发展模式.集团旗下还有光明乳业(600597.SS)、金枫酒业(600616.SS)、海博股份(600708.SS)三家上市公司.

上海梅林周二早盘收报10.50元,逆市大涨3.75%;该股过去一个月则累计跌逾2%.(完)