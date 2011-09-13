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中国财经报道 | 2011年 9月 13日 星期二 10:58 BJT

〔中国新债〕福建交通运输集团下周二将发行4亿元中期票据,期限五年

路透上海9月13日电---中国福建省交通运输集团有限责任公司周二公告称,将于下周二(20日)在银行间债市

簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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福建交通 4 4 5 9/20簿记建档 兴业银行 AA 9/21 9/22

运输集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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