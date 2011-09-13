〔中国新债〕福建交通运输集团下周二将发行4亿元中期票据,期限五年

投行观点：Biogen Inc 目标价从375美元下调至350美元--RBC
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路透上海9月13日电---中国福建省交通运输集团有限责任公司周二公告称,将于下周二(20日)在银行间债市
簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限五年.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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福建交通 4 4 5 9/20簿记建档 兴业银行 AA 9/21 9/22
运输集团
=============================================================================================(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
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