〔中国公开市场〕一年央票收益率连四周持平,供求方推动七天正回购放量(更新版)

(新增公告内容和交易员评论)

* 一年期央票发行收益率连续第四周持平于3.5840%

* 7天和28天期正回购中标利率分别持稳于2.7%和2.8%

* 供求双方共同推动七天期正回购操作放量

路透北京9月13日电---中国央行公开市场周二招标的一年期央票发行收益率连续第四周持平;而七天期正回购操作放量,一方面显示出央行平衡短期资金的意愿,另一方面也贴合了部分机构的现实需求.

央行公告显示,稍早招标发行的100亿元人民币一年期央票,发行价为96.54元,对应收益率连续第四周持平于3.5840%;同时进行的300亿元28天期正回购和800亿元七天期正回购中标利率亦分别持稳于2.8%和2.7%.

"有些行七天期的钱拆不出去,就放给央行了,"北京一国有银行交易员称,"正好央行也想回笼,把到期现金流再平衡下."

在今天未进行800亿元七天期正回购操作之前,下周(9月19日-9月25日)央行公开市场到期资金为零.

一家参与了今日七天期正回购操作的一级交易商机构交易员称,"货币市场的钱比较多,成交量还比较稳定.外面的钱进来,不投正回购就得放超储.2.7%的(七天期正回购中标)利率比0.72%的(超额准备金利率)高很多."

熟知今日公开市场投标情况的市场人士透露,七天期正回购操作市场投标量,较最终800亿元的交易量要多.

中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周二早盘延续跌势.尽管央行今日进行了逾千亿的正回购操作,但市场流动性宽松,机构仍然能够坦然面对,回购利率不涨反跌.[CN/CN]

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.9524%.

路透数据显示,央行公开市场此前已经连续八周净投放,累计达3,440亿元,其中上周净投放金额为1,000亿元.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 待定

正回购 (周二) 1,100

(周四) 待定

央票到期 900

正回购到期 490

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